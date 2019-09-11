Пьяного водителя привязали к машине после массового ДТП в Петербурге

СЕГОДНЯ 08:23 2019-09-11T08:23:03+03:00

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Инициативные и ответственные автомобилисты в Санкт-Петербурге привязали пьяного водителя к машине, виновника ДТП, чтобы тот не сбежал до приезда сотрудников ДПС. Инцидент произошел накануне, 10 сентября, около полуночи. На пересечении Петергофского шоссе и улицы Пограничника Гарькавого в Красносельском районе города «пойманный» мужчина протаранил два автомобиля. Причем, водитель не влетел в машины на скорости, а толкал их, буквально пробивая себе дорогу.

- Спереди маршрутка стояла, он ее толкал своей машиной, - пояснили ситуацию очевидцы в группе в соцсети «ВКонтакте». – Потом понял, что не отодвинуть и решил проехать между маршруткой и другой машиной в левом ряду. В итоге весь бок поцарапал ребятам.

Когда водителям, чьи машины пострадали, стало очевидно, что мужчина, идущий на таран, не совсем адекватен, они вышли из автомобилей и попытались разобраться с ситуацией. Однако водитель, по утверждению свидетелей, был пьян и, по всей видимости, попытался сбежать. На это собравшиеся возмущенные мужчины решили произвести «гражданский арест». С помощью хомутов они привязали его руки к двери автомобиля и стали дожидаться приезда сотрудников ДПС.

О том, как дальше развивались события, пока что история умалчивает. Что касается связывания водителя, то тут вопрос ситуация не однозначная. С одной стороны инициативные петербуржцы пытались остановить нарушителя, дабы разобраться по закону. С другой – связывание может расцениваться как незаконное задержание. Этот вопрос решат правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU