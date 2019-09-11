2019-09-11T08:23:03+03:00
Происшествия

Пьяного водителя привязали к машине после массового ДТП в Петербурге

Мужчина протаранил два автомобиля
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Петербурге пьяного водителя привязали к автомобилю и вызвали полициюВ Петербурге пьяного водителя привязали к автомобилю и вызвали полициюФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Инициативные и ответственные автомобилисты в Санкт-Петербурге привязали пьяного водителя к машине, виновника ДТП, чтобы тот не сбежал до приезда сотрудников ДПС. Инцидент произошел накануне, 10 сентября, около полуночи. На пересечении Петергофского шоссе и улицы Пограничника Гарькавого в Красносельском районе города «пойманный» мужчина протаранил два автомобиля. Причем, водитель не влетел в машины на скорости, а толкал их, буквально пробивая себе дорогу.

- Спереди маршрутка стояла, он ее толкал своей машиной, - пояснили ситуацию очевидцы в группе в соцсети «ВКонтакте». – Потом понял, что не отодвинуть и решил проехать между маршруткой и другой машиной в левом ряду. В итоге весь бок поцарапал ребятам.

Когда водителям, чьи машины пострадали, стало очевидно, что мужчина, идущий на таран, не совсем адекватен, они вышли из автомобилей и попытались разобраться с ситуацией. Однако водитель, по утверждению свидетелей, был пьян и, по всей видимости, попытался сбежать. На это собравшиеся возмущенные мужчины решили произвести «гражданский арест». С помощью хомутов они привязали его руки к двери автомобиля и стали дожидаться приезда сотрудников ДПС.

О том, как дальше развивались события, пока что история умалчивает. Что касается связывания водителя, то тут вопрос ситуация не однозначная. С одной стороны инициативные петербуржцы пытались остановить нарушителя, дабы разобраться по закону. С другой – связывание может расцениваться как незаконное задержание. Этот вопрос решат правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Многократно судимый мужчина устроил стрельбу в Кировском районе Петербурга
Мужчина, который до смерти избил петербуржца из-за парковочного места, получил срок
Двухлетний малыш выпал из окна восьмого этажа в Петербурге
Бывший уголовник выстрелил в голову своей жене в Петербурге
В Петербурге мужчина пожаловался в полицию, что его избили три девушки с букетом цветов
Труп пенсионерки на диване нашли в Петербурге
16-летнюю ученицу колледжа насмерть сбил поезд в Ленобласти
В Ленобласти задержали Владимира Ленина, шесть раз судимого по законам РСФСР и РФ
Молодой пациент психбольницы пропал без вести в Ленобласти
Жара в Петербурге приблизилась к температурному рекорду 1883 года
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти изменилась схема движения
Самолет из Москвы не смог с первого раза приземлиться в Пулково
Ночное задымление квартиры подняло на ноги весь дом в поселке Свердлова