2019-09-11T08:45:40+03:00
Происшествия

Самолет из Москвы не смог с первого раза приземлиться в Пулково

Воздушное судно было вынуждено уйти на второй круг
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Самолет из Москвы ушел на второй круг при посадке в ПулковоСамолет из Москвы ушел на второй круг при посадке в ПулковоФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Пассажиры рейса SU22 авиакомпании «Аэрофлот», летевшие во вторник, 10 сентября, из Москвы в Петербург не на шутку испугались, когда при посадке самолет неожиданно пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и снова стал набирать высоту. Однако уже скоро все успокоились. Воздушное судно, сделав второй круг, успешно приземлилось в аэропорту Пулково.

Зафиксировал маневры самолета сервис отслеживания рейсов Flightradar24 . В нем можно проследить траекторию полета воздушного судна. Видно, что рейс из Москвы повторно пролетел над городом, «зацепив» часть Финского залива, и снова направился в аэропорт.

Траектория полета рейса SU22 / Фото: Flightradar24

Траектория полета рейса SU22 / Фото: Flightradar24

- Случился сдвиг ветра. Произошло это, когда лайнер был над полосой. Пилоты решили не рисковать и отправили машину на второй круг, - пишет «Мойка78» со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

Также отмечается, что такая ситуация является штатной и не должна вызывать беспокойств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина, который до смерти избил петербуржца из-за парковочного места, получил срок
Двухлетний малыш выпал из окна восьмого этажа в Петербурге
Бывший уголовник выстрелил в голову своей жене в Петербурге
В Петербурге мужчина пожаловался в полицию, что его избили три девушки с букетом цветов
Труп пенсионерки на диване нашли в Петербурге
16-летнюю ученицу колледжа насмерть сбил поезд в Ленобласти
В Ленобласти задержали Владимира Ленина, шесть раз судимого по законам РСФСР и РФ
Молодой пациент психбольницы пропал без вести в Ленобласти
Жара в Петербурге приблизилась к температурному рекорду 1883 года
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти изменилась схема движения
Пьяного водителя привязали к машине после массового ДТП в Петербурге
Ночное задымление квартиры подняло на ноги весь дом в поселке Свердлова