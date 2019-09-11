Самолет из Москвы не смог с первого раза приземлиться в Пулково
Пассажиры рейса SU22 авиакомпании «Аэрофлот», летевшие во вторник, 10 сентября, из Москвы в Петербург не на шутку испугались, когда при посадке самолет неожиданно пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и снова стал набирать высоту. Однако уже скоро все успокоились. Воздушное судно, сделав второй круг, успешно приземлилось в аэропорту Пулково.
Зафиксировал маневры самолета сервис отслеживания рейсов Flightradar24 . В нем можно проследить траекторию полета воздушного судна. Видно, что рейс из Москвы повторно пролетел над городом, «зацепив» часть Финского залива, и снова направился в аэропорт.
Траектория полета рейса SU22 / Фото: Flightradar24
- Случился сдвиг ветра. Произошло это, когда лайнер был над полосой. Пилоты решили не рисковать и отправили машину на второй круг, - пишет «Мойка78» со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
Также отмечается, что такая ситуация является штатной и не должна вызывать беспокойств.
ИСТОЧНИК KP.RU