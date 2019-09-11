2019-09-11T09:27:51+03:00
Общество

На трассе «Скандинавия» в Ленобласти изменилась схема движения

В связи с ремонтом закрывается путепровод над автомобильной дорогой
Лилия КОЗЛОВА
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На путепроводе автодороги «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти будет временно изменена схема движенияНа путепроводе автодороги «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти будет временно изменена схема движенияФото: Олег ЗОЛОТО
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На путепроводе, который входит в состав трассы А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти будет временно изменена схема движения. Об этом утром в среду, 11 сентября, оповестили автомобилистов в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Ограничения будут действовать на 145+534 километрах федеральной трассы в связи с планово-предупредительными работами, которые продлятся до 14 августа 2020 года.

- В настоящее время подрядная организация уже приступила к гидрофобизации опор и пролетного строения искусственного сооружения. Работы ведутся за пределами проезжей части. Также в рамках заключенного государственного контракта будет выполнена замена деформационных швов, частичное восстановление лестничных сходов и асфальтобетонного покрытия мостового полотна с устройством гидроизоляции, - сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На время, пока будет проходить ремонт, зону работ огородят. Движение транспорта будет организовано по одной полосе в каждом направлении с ограничение скорости до 50 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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