В Ленобласти задержали Владимира Ленина, шесть раз судимого по законам РСФСР и РФ

СЕГОДНЯ 10:34 2019-09-11T11:17:49+03:00

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В Ленинградской области полицейские задержали подозреваемого в нападении на жителя города Никольское. 35-летнего мужчину ранили на улице Первомайская. Неизвестный прохожий ударил пострадавшего в живот, после чего скрылся. Полицейские сразу же приступили к поискам и вскоре задержали предполагаемого нападавшего. Им оказался житель Ленобласти Владимир Ленин.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

К слову, задержанный оказался с богатым криминальным прошлым. Ранее он был шесть раз судим. Три раза по законам РСФСР. Последний раз он попадал в поле зрения силовиков в 2012 году. Был осужден за наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU