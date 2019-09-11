Жара в Петербурге приблизилась к температурному рекорду 1883 года

СЕГОДНЯ 10:08 2019-09-11T10:08:09+03:00

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Удивительно теплая осень стоит нынче в Санкт-Петербурге. Вчерашняя жара, 10 сентября, практически побила все температурные рекорды. Термометры чуть было не сошли с ума, фиксируя максимальную температуру воздуха в +26,8 градусов. Такой нереально теплой погоды в Северной столице не было 136 лет.

- Вчера в Санкт-Петербурге был жаркий день. Максимальная температура воздуха достигла +26,8 градусов, и стала второй после второй после экстремально теплого 10 сентября 1883 года, когда дневная температура повышалась до +27,1 градусов, - рассказал «КП-Петербург» главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

В целом сентябрь в Петербурге выдался теплым. Синоптик отметил, что средняя температура воздуха за декаду составила +17,6 градусов, но не превысила прошлогодних значений, когда декадная температура достигала +18 градусов.

Отмечается, что такое теплое начало месяца входит в пятерку самых жарких за весь ряд наблюдений. Экстремальной, со средней температурой воздуха +19,8 градусов, остается первая декада сентября 1938 года.

ИСТОЧНИК KP.RU