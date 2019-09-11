16-летнюю ученицу колледжа насмерть сбил поезд в Ленобласти

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-11T10:50:03+03:00

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На железной дороге в Ленинградской области произошла трагедия. На перегоне станций «Гатчина – Варшавская – Верево» электропоезд сбил насмерть юную девушку. Погибшую не спасли ни сигналы поезда, ни экстренное торможение. Об инциденте стало известно утром в среду, 11 сентября.

- Девушка переходила железнодорожные пути в то время, когда приближался поезд. Машинист начала подавать звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако это не помогло. Поезд сбил девочку, в результате чего она скончалась, - сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному Федеральному округу.

Известно, что погибшей было всего 16 лет. Она жила в городе Гатчина и училась в колледже. Правоохранители связались с родителями девочки и сообщили им о ее трагической смерти.

На данный момент сотрудники транспортной полиции проводят проверку для того, чтобы выяснить все обстоятельства смертельного случая.

ИСТОЧНИК KP.RU