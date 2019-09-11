2019-09-11T11:17:33+03:00
Происшествия

В Петербурге мужчина пожаловался в полицию, что его избили три девушки с букетом цветов

После драки парень попал в больницу
Роман ЛЯЛИН
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Драка в Санкт-Петербурге произошла ночью с 6 на 7 сентября на улице Рубинштейна. Леонид поссорился с компанией трех девушек и парней. Перепалка переросла в потасовку, в которой приняли участие и дамы. После драки парень пожаловался в полицию. Но этого ему оказалось мало и он решил искать нападавших через соцсети.

Парень пожаловался на избиение в соцсетях Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

Парень пожаловался на избиение в соцсетях Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

- Меня жестоко избили неизвестные, помню, что были два парня и три девушки. Одна с букетом, - написал пост в соцсетях Леонид. - У меня забрали портфель с личными вещами, которые очень дороги мне. Вы выкладываете краткие посту на такую тему Вдруг найдутся очевидцы.

Сейчас в ЧП разбираются сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства драки. По словам горожан, к слову, парень и сам размахивал руками и активно дрался во время ссоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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