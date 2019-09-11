2019-09-11T11:21:43+03:00
Происшествия

Бывший уголовник выстрелил в голову своей жене в Петербурге

Мужчина целился прямо в затылок супруге
Лилия КОЗЛОВА
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Многократно судимый петербуржец выстрелил в затылок из пистолета своей женеМногократно судимый петербуржец выстрелил в затылок из пистолета своей женеФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге врачи спасают жизнь 34-летней местной жительнице. Около часа ночи 10 сентября, истекая кровью, женщина самостоятельно пришла в травмпункт Красносельского района. Удивительно, как она добралась до медучреждения. У пострадавшей было огнестрельное ранение головы и открытая черепно-мозговая травма. С ее слов, ей в затылок выстрелил собственный муж.

- Инцидент произошел около 23:30, 9 сентября, когда женщина вместе со своим 43-летним мужем находились в своей квартире в доме № 115 по проспекту Ветеранов, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Полицейские отправились по указанному адресу, где и задержали горе-супруга. В ходе допроса и проверки выяснилось, что мужчина нигде не работает, а за его плечами уже имеется четыре судимости: три раза за кражи в 1998 году и 2003 году, а также за оскорбление представителя власти в 2007 году.

Правоохранители изъяли в квартире предмет, похожий на пистолет марки ИЖ «МР8013-Т», гильзу и разрешение на оружие. Сам муж несчастной, которая сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести, задержан. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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