2019-09-11T12:14:44+03:00
Происшествия

Многократно судимый мужчина устроил стрельбу в Кировском районе Петербурга

Последний раз петербуржец сидел в тюрьме за убийство
Лилия КОЗЛОВА
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Выйдя из тюрьмы за убийство, петербуржец устроил стрельбу в Кировском районе городаВыйдя из тюрьмы за убийство, петербуржец устроил стрельбу в Кировском районе городаФото: Артем КИЛЬКИН
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Полиция Санкт-Петербурга вечером во вторник, 10 сентября, задержала в Кировском районе города рецидивиста, у которого за плечами бурное прошлое. Тревогу забил местный 38-летний житель, когда услышал звуки выстрелов. Он позвонил по телефону 112 и сообщил, что у дома 4 по улице Морской Пехоты ходит мужчина и стреляет из травматического оружия. На место сразу выехали наряды стражей правопорядка.

- В 18:20 у дома номер 6 по улице Морской Пехоты был задержан 46-летний безработный петербуржец. Установлено, что он несколько раз выстрелил из пистолета, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

При обыске у мужчины забрали пистолет Reckdouble Eagle Mod, гильзу и три патрона. Все это было отправлено на экспертизу. Также правоохранители возбудили уголовное дело. Благо, сообщений о пострадавших не поступало.

Установив личность стрелявшего, стражи правопорядка выяснили, что мужчина серьезный рецидивист. За его плечами семь случаев проблем с законом, по шести из которых он был осужден. Последний раз он сидел 12 лет в тюрьме за убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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