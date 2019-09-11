В соцсети «ВКонтакте» произошел массовый сбой

СЕГОДНЯ 12:31 2019-09-11T12:31:24+03:00

На популярном для общения сайте перестали загружаться фото и картинки

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В известной социальной сети «ВКонтакте», офис которой находится в Санкт-Петербурге, днем в среду, 11 сентября, произошел массовый сбой. Около 12 часов на всех страницах сайта перестали грузиться изображения. Вместо них либо зияет белая пустота, либо появляются маленькие квадратные значки, обозначающие, что на этом месте должно быть фото.

- Все перестало работать. Перезагрузка страницы тоже не помогает, - жалуются петербуржцы в соцсети. – Хорошо, что остальное вроде работает.

Действительно, сбой затронул только изображения. В остальном сайт работает исправно: проигрываются видео и аудио файлы, исправно отправляются сообщения.

С чем связан сбой в социальной сети, пока что не известно. Однако любители посидеть в «ВКонтакте» и полистать новости, могут сильно не расстраиваться. Как правило, техподдержка соцсети работает оперативно, поэтому сбой с изображениями будет исправлен в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU