В Пулково задержали пьяного мужчину, устроившего дебош на борту самолета из Симферополя

СЕГОДНЯ 12:44 2019-09-11T12:44:49+03:00

В Пулково задержали пьяного дебошира, который матерился и хулиганил в самолете из Симферополя Фото: Олег ЗОЛОТО

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Перед вылетом самолета из Симферополя в Санкт-Петербург в среду, 11 сентября, бортпроводники пожелали пассажирам приятного полета. Однако она таковой не оказалось. Один из мужчин напился до такой степени, что перестал себя вести прилично и устроил дебош, пока лайнер находился в воздухе. Утихомирить буяна в самолете не удалось, поэтому после приземления в аэропорту Пулково, мужчину забрали в отдел полиции.

- В транспортную полицию в аэропорту Санкт-Петербурга поступило сообщение от диспетчера контроля управления и обслуживания воздушного транспорта о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна, прилетевшего из Симферополя, - сообщили в УТ МВД по Северо-Западу.

Прямо из самолета дебошира взяли «под белые ручки» и отвели в отдел полиции. Оказалось, что задержанный 50-летний мужчина во время полета нарушал общественный порядок, громко матерился и выражал явное неуважение к окружающим. Пьяного пассажира не смутило даже нахождение детей на борту.

В отношении гражданина составлены административные протоколы за хулиганство, а также появление в общественных местах в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU