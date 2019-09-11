2019-09-11T14:54:48+03:00
Происшествия

Фура сбила петербурженку, идущую по обочине на КАД

Водитель грузовика, вылетел из кабины, пытаясь затормозить [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Фура сбила женщину, идущую по обочине КАД в ПетербургеФура сбила женщину, идущую по обочине КАД в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Прогулка вдоль Кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге обернулась большой трагедией, как для пешехода, так и для водителя. Днем в среду, 11 сентября, автомобилист за рулем грузовика ехал по внутреннему кольцу КАД и в последний момент заметил 40-летнюю женщину на обочину. Он испугался, пытался объехать человека, стал жать на тормоза. Однако автомобиль, скрипя колесами, начало водить из стороны в сторону и он «сложился» на обочине, сбив пешехода. Водитель тоже серьезно пострадал.

- На внутренней стороне КАД перед развязкой на Народную улицу у заезда на автозаправку сложило грузовик. Водитель под ним, - рассказали очевидцы в соцсети.

Другие свидетели уточнили, что под машиной оказалась женщина, которая шла по обочине. Водитель, во время торможения, вылетел из кабины грузовика в открытое окно. Очевидцы отмечают, что видели вертолет, который прилетал на место ДТП. По данным УГИБДД, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники ДПС: они проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.

Фура сбила женщину, идущую по обочине КАД в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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