2019-09-11T15:14:03+03:00
Общество

Экстренное предупреждение от МЧС: В Петербурге ожидается сильный ветер

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности дома и на улице
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
С 13 сентября в Санкт-Петербурге резко похолодает.С 13 сентября в Санкт-Петербурге резко похолодает.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Резкое изменение погоды ожидается в Санкт-Петербурге со среды, 12 сентября 2019 года. В Северное столице не только похолодает, но будут и опасные природные явления. По информации ФГБУ Северо-Западное УГМС, ветер усилится. Ожидаются порывы до 7-12 м/с, а в прибрежных районах местами - до 15 м/с.

В связи с непогодой, Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает население и советует соблюдать осторожность. На улице обходите слабоукрепленные конструкции, сухие деревья и рекламные щиты стороной, а дома, если у вас есть балкон, уберите с него все хозяйственные вещи.

По прогнозам метеорологов, теплая погода в Санкт-Петербурге простоит до пятницы, 13 сентября. После чего, в городе на Неве будет осенняя погода: с дождем и понижением температуры воздуха. Так, уже к выходным, днем похолодает до +14+16, ночью будет всего +8.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Ленобласти вместе с другом-уголовником подозреваются в изнасиловании подростка
У трассы «Сортавала» поставили «памятник» лосиной семье
Водители маршруток попались на сдаче пластмассовыми монетами в Петербурге
Романтический вечер в ресторане закончился для парочки из Санкт-Петербурга в инфекционке
Фура сбила петербурженку, идущую по обочине на КАД
Китайские студенты массово перевелись из украинских вузов в петербургские
Во время романтического свидания на крыше разбился пьяный петербуржец
Приезжую девушку изнасиловали в Ленобласти двое мужчин
В Пулково задержали пьяного мужчину, устроившего дебош на борту самолета из Симферополя
В соцсети «ВКонтакте» произошел массовый сбой
Многократно судимый мужчина устроил стрельбу в Кировском районе Петербурга
Мужчина, который до смерти избил петербуржца из-за парковочного места, получил срок
Двухлетний малыш выпал из окна восьмого этажа в Петербурге
Женщина с огнестрельным ранением головы, истекая кровью, сама доползла до травмпункта в Петербурге
В Петербурге мужчина пожаловался в полицию, что его избили три девушки с букетом цветов
Труп пенсионерки на диване нашли в Петербурге
16-летнюю ученицу колледжа насмерть сбил поезд в Ленобласти
В Ленобласти задержали Владимира Ленина, шесть раз судимого по законам РСФСР и РФ
Молодой пациент психбольницы пропал без вести в Ленобласти
Жара в Петербурге приблизилась к температурному рекорду 1883 года
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти изменилась схема движения
Самолет из Москвы не смог с первого раза приземлиться в Пулково
Пьяного водителя привязали к машине после массового ДТП в Петербурге
Ночное задымление квартиры подняло на ноги весь дом в поселке Свердлова