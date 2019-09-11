Экстренное предупреждение от МЧС: В Петербурге ожидается сильный ветер

СЕГОДНЯ 15:14 2019-09-11T15:14:03+03:00

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Резкое изменение погоды ожидается в Санкт-Петербурге со среды, 12 сентября 2019 года. В Северное столице не только похолодает, но будут и опасные природные явления. По информации ФГБУ Северо-Западное УГМС, ветер усилится. Ожидаются порывы до 7-12 м/с, а в прибрежных районах местами - до 15 м/с.

В связи с непогодой, Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает население и советует соблюдать осторожность. На улице обходите слабоукрепленные конструкции, сухие деревья и рекламные щиты стороной, а дома, если у вас есть балкон, уберите с него все хозяйственные вещи.

По прогнозам метеорологов, теплая погода в Санкт-Петербурге простоит до пятницы, 13 сентября. После чего, в городе на Неве будет осенняя погода: с дождем и понижением температуры воздуха. Так, уже к выходным, днем похолодает до +14+16, ночью будет всего +8.

ИСТОЧНИК KP.RU