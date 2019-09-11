У трассы «Сортавала» поставили «памятник» лосиной семье

СЕГОДНЯ 15:40 2019-09-11T15:40:05+03:00

«Монумент» сохатым находится на приличном расстоянии от дороги и оснащен подсветкой. Фото: Упрдор «Северо-Запад»

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Нетривиальная скульптура появилась на пятидесятом километре федеральной трассы А-121 «Сортавала»: в сторону дороги из леса «вышли» металлические лось, лосиха и лосенок. «Автор» лосиной композиции – Упрдор «Северо-Запад».

– Цель размещения этой архитектурной композиции – привлечение внимания водителей к проблеме дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, – пояснили «Комсомолке» в учреждении. – Дорожные аварии с участием лосей, как правило, имеют самые тяжелые последствия: это не только поврежденные автомобили, но и травмированные водители и пассажиры. Нередки случаи гибели людей и животных. Дорожные знаки «Дикие животные» сегодня установлены на всем протяжении автодороги, но многие водители игнорируют призыв к осторожности.

Дорожные аварии с участием лосей, как правило, имеют самые тяжелые последствия. Фото: Упрдор «Северо-Запад»

Лосиная семья уже успела напугать автомобилистов. В соцсетях даже пожаловались, что в сумерках «монумент» сохатым может, наоборот, только спровоцировать аварию.

– Композиция имеет подсветку в темное время суток, – подчеркивают в ведомстве. – Она находится на безопасном расстоянии от проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU