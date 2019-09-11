Жительница Ленобласти вместе с другом-уголовником подозреваются в изнасиловании подростка

СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-11T16:03:30+03:00

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В Ленинградской области под подозрение в изнасиловании несовершеннолетнего подростка попали двое местных жителей: 36-летняя женщина и ее 42-летний приятель, у которого бурное уголовное прошлое за плечами. Заявление в полицию на парочку написала мать мальчика. Все произошло в поселке Большая Ижора Ломоносовского района.

- В 12:20 во вторник, 10 сентября, в отдел полиции обратилась 47-летняя жительница поселка Большая Ижора с заявлением о том, что двое малознакомых людей, мужчина и женщина, сексуально надругались над ее 17-летним сыном, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, насилие произошло месяц назад, 10 августа. Подросток каким-то образом оказался в компании вышеуказанных людей в этот день вечером у них дома на Сосновой улице. Что произошло до инцидента, не известно. Однако несчастная женщина утверждает, что изнасилование произошло в десять часов вечера.

На данный момент решается вопрос о возбуждении дела. Надо отметить, что женщина ранее по уголовным делам не привлекалась, а вот у ее сожителя целый «букет». Гражданин восемь раз оказывался на скамье подсудимых за побои, кражи и грабежи.

ИСТОЧНИК KP.RU