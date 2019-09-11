Петербургского Казанову с сайта знакомств посадят за грабеж невест

СЕГОДНЯ 17:18 2019-09-11T17:18:47+03:00

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В Санкт-Петербурге местного Казанову осудили за мошенничество. Мужчина знакомился с девушками, очаровывал их, осыпал комплиментами, и все это только ради наживы. Находил своих жертв ловелас на сайтах знакомств. Несчастные девушки влюблялись в мужчину, отдавали ему свои деньги, а после обрывали телефонную трубу в попытках увидеться снова. Но соблазнителя и след простыл. Сегодня, 11 сентября, петербургский суд признал Казанову мошенником.

- Мужчина познакомился с девушкой на сайте знакомств. Любви он не искал. Его целью были деньги. В ходе общения, мужчина вводил в заблуждение девушку, рассказывая ей о выгодном способе инвестирования денег в его бизнес, чтобы получить прибыль, - сообщила прокуратура Петербурга.

Влюбленная девушка согласилась. Для этого она взяла потребительский кредит на 290 тысяч рублей, встретилась с «ухажером». Но как только она отдала мужчине деньги, тот тут же скрылся и перестал отвечать на звонки и сообщения.

Надо отметить, что петербургский Казанова уже был осужден в июле 2019 года на аналогичное преступление. Но на этот раз Василеостровский суд назначил обольстителю более суровое наказание. В течение 2 лет и 6 месяцев мужчина сможет подумать о своем отношении к женщинам в исправительной колонии. Также он обязан будет вернуть обманутой девушке 290 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU