Первый в мире атомный контейнеровоз «Севморпуть» прибудет в Петербург

СЕГОДНЯ 18:35 2019-09-11T18:35:41+03:00

Первый в мире атомный контейнеровоз «Севморпуть» прибудет в порт Петербурга / Фото: Росатомфлот

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Санкт-Петербург ожидает прибытие в порт первый в мире атомный контейнеровоз, который носит гордое название «Севморпуть». Ожидается, что огромное судно зайдет в гавань Северной столицы в ближайшие выходные, 14-15 сентября. Надо отметить, что легенда российского атомного флота является единственным в мире в своем роде.

- На данный момент атомное судно находится рядом с Норвегией. В конце августа 2019 года оно вышло из порта Петропавловска-Камчатска и прибудет в Северную столицу в середине сентября, - гласят данные на сайте сервиса Marintraffic.

На борту судна 204 рефрижераторных контейнера с мороженой рыбой и 66 контейнеров с другими грузами. Груз корабль должен доставить в назначенный пункт за 18 суток.

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» - единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Судно построено в Керчи на судостроительном заводе «Залив». Введено в эксплуатацию 31 декабря 1988 года.

ИСТОЧНИК KP.RU