2019-09-11T18:35:41+03:00
Общество

Первый в мире атомный контейнеровоз «Севморпуть» прибудет в Петербург

Судно зайдет в гавань Северной столицы 14-15 сентября
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Первый в мире атомный контейнеровоз «Севморпуть» прибудет в порт Петербурга / Фото: РосатомфлотПервый в мире атомный контейнеровоз «Севморпуть» прибудет в порт Петербурга / Фото: Росатомфлот
Изменить размер текста:

Санкт-Петербург ожидает прибытие в порт первый в мире атомный контейнеровоз, который носит гордое название «Севморпуть». Ожидается, что огромное судно зайдет в гавань Северной столицы в ближайшие выходные, 14-15 сентября. Надо отметить, что легенда российского атомного флота является единственным в мире в своем роде.

- На данный момент атомное судно находится рядом с Норвегией. В конце августа 2019 года оно вышло из порта Петропавловска-Камчатска и прибудет в Северную столицу в середине сентября, - гласят данные на сайте сервиса Marintraffic.

На борту судна 204 рефрижераторных контейнера с мороженой рыбой и 66 контейнеров с другими грузами. Груз корабль должен доставить в назначенный пункт за 18 суток.

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» - единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Судно построено в Керчи на судостроительном заводе «Залив». Введено в эксплуатацию 31 декабря 1988 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24