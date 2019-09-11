СЕГОДНЯ 19:28 2019-09-11T19:28:15+03:00

В Петербурге арестовали продавца наркотиков, который бегал от правосудия девять лет / Фото: пресс-служба УФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Мужчину разыскивали в Карелии, а оказалось, что он работал автомехаником в Северной столице

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Сбытчика наркотиков, бегавшего от правосудия девять лет, поймали в Петербурге

Мужчину разыскивали в Карелии, а оказалось, что он работал автомехаником в Северной столице

В Санкт-Петербурге сотрудники УФСИН помогли своим коллегам из Карелии и задержали находящегося в розыске с 2010 года мужчину, которому грозило восемь лет колонии строгого режима за неоднократный сбыт наркотиков и психотропных веществ. Однако положенный срок он не отбыл, потому что сбежал еще до вынесения приговора. В течение девяти лет его искали правоохранительные органы, но все попытки были тщетны.

- В начале этой недели оперативным сотрудникам розыска УФСИН поступила информация, что беглец может находиться на территории Петербурга. При отработке полученной информации при проведении оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан в одной из станций технического обслуживания, где он работал автомехаником, - сообщает пресс-служба УФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Беглец был заключен под стражу. В скором времени его эпатируют в колонию, где он проведет гораздо больше времени, чем ему было назначено ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU