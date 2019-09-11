Истошно вопящего мужчину на крыше дома на Загородном проспекте пришлось снимать пожарным

СЕГОДНЯ 19:41 2019-09-11T19:41:04+03:00

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Дома на Загородном проспекте выделяются своей архитектурой, а порой на их крышах видят блуждающих людей, которые воспользовались услугами нелегальной экскурсии для прогулок с чудесным видом на город. Но сегодняшний случай нечто из ряда вон выходящее. Молодой человек забрался на четырехэтажной здание и начал истошно вопить.

- Кричит что-то про убийство в одном из домов на улице Бронницкой. Еще орет про распространение там наркотиков и что-то насчет подпольной проституции. Якобы сотрудники местного отдела полиции не предпринимают никаких мер. Даже не дрогнул! – передают очевидцы с места событий в соцсетях.

Через несколько минут за крикливым протестующим подоспели пожарные, которые быстро сняли его с крыши здания. Что случилось с молодым человеком дальше очевидцам неизвестно. Проходящие мимо места происшествия жители однозначно осудили радикальные действия нарушителя спокойствия. Кто-то и вовсе шутил, что хотя пикетчик и выступал против наркотиков, наверняка он сам находился под влиянием психоактивных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU