В машине петербургского лейтенанта полиции нашли наркотики и оружие

СЕГОДНЯ 20:08 2019-09-11T21:19:51+03:00

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25-летний полицейский из Петербурга достойно начал свою карьеру в МВД: уже в молодом возрасте уроженец Дагестана заделался лейтенантом и слыл славным малым. Но в какой-то момент такая жизнь показалась ему слишком строгой и скучной, и он решил больше не следовать закону. Когда в результате погони его задержали свои же товарищи, он думал отделаться удостоверением, но не тут-то было.

- Во время осмотра в автомобиле подозреваемого обнаружили предмет, похожий на пистолет ТТ 1944-го года выпуска с заряженными семью патронами. К тому же в сумке водителя оказался пакетик с порошком белого цвета. Кстати, от освидетельствования он категорически отказался, - сообщает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» Вконтакте.

Уголовное дело в отношении уже бывшего сотрудника МВД возбудили по части первой статьи 222-й. Ему вменяется незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение оружия, а также его основных частей и боеприпасов. Пока что экс-полицейский благополучно заключен под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU