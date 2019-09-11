2019-09-11T20:40:48+03:00
Общество

Грязевой фонтан в шесть этажей встретил жителей Богатырского проспекта

В доме №22 на Богатырском проспекте сильно прорвало трубу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Не такого “прорыва” от местной коммунальной системы ожидали жильцы дома №22 на Богатырском проспекте сегодняшним вечером. Спокойно вернуться в свои квартиры после утомительного рабочего дня им помешал фонтан из грязи высотой чуть ли не шесть этажей здания. Привыкшие к подобным неприятностям петербуржцы начали активно шутить на тему в соцсетях.

- Водичка-то какая хорошая!

- Ну вот! Закон равновесия: если где-то прорвало трубу с водой, значит, где-то воды не будет.

- Что ж, к зиме все готово!

- Я бы на месте ЖКХ требовал с автовладельцев денег за такую технологическую мойку.

Добавим, что вскоре прорыв устранили местные коммунальщики. Очевидцы сообщают, что труба точно не сточная. Сейчас возле парковки и нескольких подъездов есть огромные лужи ржавого цвета. Остается надеяться, что все жильцы дома смогут без проблем добраться до своих квартир через этот грязевой океан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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