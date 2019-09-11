Массовая авария произошла на проблемном перекрестке в Мурино

11 Сент. 23:16 2019-09-11T23:16:30+03:00

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Нерегулируемый перекресток на пересечении улицы Шувалова и бульвара Менделеева в Мурино давно порядком надоел и пешеходам и водителям. Вот и сегодня там случилось очередное ДТП. Сразу четыре машины столкнулись бок о бок и создали пробку, объехать которую можно было лишь через островок безопасности. Исходя из сообщений очевидцев, сначала в ДТП попали Volkswagen Polo и Ford Fiesta, а позже к ним “приклеились” еще два авто. В соцсетях муринцы дискутируют на тему того, что делать с проблемным дорожным участком.

- Так каждый день… Может быть, уже скинемся на светофор сами, если по-другому никак?

- Я против светофора, без него быстрее.

- Машины то и дело пытаются проскочить между пешеходами, которые прут и прут как бессмертные и без остановки, словно они пуп земли. Сама пешеход и считаю, что можно остановиться и пропустить авто, если видишь, что оно уже давно стоит. Где воспитанность?

ИСТОЧНИК KP.RU