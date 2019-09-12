Стало известно, какой петербургский университет вошел в топ лучших вузов мира

СЕГОДНЯ 00:02 2019-09-12T00:02:04+03:00

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Британское издание Times Higher Education сегодня опубликовало обновленный рейтинг вузов во всем мире. К слову, этот топ считается одним из самых влиятельных. Он формируется на основании пяти блоков: цитируемости научных публикаций, уровня образования, исследовательской деятельности, интернационализации вуза и привлечения средств от промышленности. Университет ИТМО стал лучшим в Северной столице и вошел в топ-500 рейтинга THE, что позволяет ему стать полноценным участником на мировой образовательной арене.

- Рейтинги представляют для нас не просто оценку достигнутых результатов, но и являются важным инструментом повышения международной конкурентоспособности, что мы активно и применяем на практике, - приводит слова первого проректора ИТМО Дарьи Козловой пресс-служба университета.

ИТМО с каждым годом все уверенней продвигается по рейтингу вверх. Например, в прошлом году учебное заведение занимало пятое место среди 35-ти вузов РФ, а в 2017-м оно располагалось на девятой позиции среди 27-ми соотечественников. Добавим, что нынешним российским лидером британского рейтинга THE стал МГУ, вошедший в топ-200.

ИСТОЧНИК KP.RU