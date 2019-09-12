«Лада» трижды перевернулась и сбила светофор после аварии с «Мерседесом» в Петербурге

СЕГОДНЯ 00:44 2019-09-12T00:44:40+03:00

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Жители домов возле перекрестка улицы Пионерской и Малого проспекта Петроградской стороны недолго радовались установке светофора на проблемном участке. В ночь на 12 сентября его сбил водитель «Лады», который столкнулся на дороге с «Мерседесом», а после сделал тройное сальто в сторону тротуара. ДТП смотрелось ужасно, и только по счастливой случайности никто не пострадал.

- Говорил с водителем «Лады». Машина в полное мясо. Парень травмирован. Сказал, что ехал по Малому проспекту на красный свет, отвлекся и не заметил, - сообщает свидетель аварии в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» Вконтакте.

На месте оперативно оказались спасатели, сотрудники ГИБДД и скорая помощь. По словам очевидцев, все участники ДТП живы. Владелец «Мерседеса» отделался испугом и смятым бампером с капотом. Водителя «Лады» обследуют врачи. Местные жители между тем сообщают, что этот перекресток проклят: они привыкли слышать постоянный грохот, прибегать к окну с телефоном и наблюдать там очередное страшное происшествие.

ИСТОЧНИК KP.RU