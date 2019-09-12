2019-09-12T01:30:33+03:00
Общество

Экономили на детях: Роспотребнадзор оштрафовал на 9 миллионов летние лагеря Петербурга

Роспотребнадзор подвел итоги летней оздоровительной кампании 2019 года в Санкт-Петербурге
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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За три месяца в летних лагерях Петербурга отдохнуло более 33 тысяч детей.За три месяца в летних лагерях Петербурга отдохнуло более 33 тысяч детей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Роспотребнадзор сообщил, что за летний период 2019 года в оздоровительных учреждениях Петербурга отдохнуло более 33 тысяч детей. Специалисты исследовали все 190 детских лагеря на территории Ленобласти. Однако не все из них прошли успешно проверки с лабораторным контролем.

- В некоторых летних учреждениях мы обнаружили нарушения санитарных и технических требований, организации питания и поставки пищевых продуктов. Во всех подобных случаях нами были выданы предписания и наложены административные штрафы на сумму более 9 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

Добавим, что специалисты отметили благополучную эпидемическую обстановку в летних лагерях на протяжении всего сезона. Ни массовых инфекционных заболеваний, ни присасывания клещей Роспотребнадзор не зарегистрировал. Выраженный оздоровительный эффект выявлен у 94,3% отдохнувших детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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