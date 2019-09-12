Родители в шоке от маргинальной дороги с мусором и бомжами у детского сада в Центральном районе

СЕГОДНЯ 02:22 2019-09-12T02:22:54+03:00

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Путь до детского сада №20 Центрального района Петербурга язык не поворачивается назвать благоустроенным. Один из неравнодушных родителей снял на мобильный телефон дорогу, которую он ежедневно по утрам и вечерам проделывает со своим малышом. Мужчина всего лишь за несколько метров снял абсолютно маргинальную картину: пьяных бомжей, разбросанный мусор, грязь, гаражи, пункт приема металла и прочее.

- Вот смотрите, какой интересный путь в детский сад: один бомж валяется, второй… Вот третий скучает. Этих лежащих, раздевающихся, чешущихся еще сегодня мало! А тут красота какая: пункт приема металла, ужасные ржавые и грязные парадные… Вы хотите отдать ребенка в такой детский сад? - иронизирует отчаявшийся папа на своем видео в соцсетях.

В комментариях к видео жители города отмечают, что это настоящий Петербург Достоевского, а также сочувствуют молодому родителю.

ИСТОЧНИК KP.RU