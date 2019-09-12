Места хватит всем: Поезда в Петербургском метрополитене стали длиннее

СЕГОДНЯ 08:32 2019-09-12T08:32:20+03:00

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В Петербургском метрополитене стали длиннее поезда, что вполне логично, ведь население Северной столицы с каждый годом растет. Да и сам город разрастается, появляются новые районы, кварталы. В связи с этим и людей, пользующихся общественным транспортом, становится больше. А самым популярным способом передвижения остается метро, позволяющее всего за несколько минут добраться из одной точки города в другую. Для того, чтобы избежать столпотворения в часы пик подземка увеличила количество вагонов в составах. Пока что только на двух линиях.

- Метрополитен продолжает повышать качество обслуживания пассажиров. Многие петербуржцы и гости города уже успели заметить, что на линиях 4 и 5 увеличилось количество вагонов в составах, - сообщила пресс-служба подземки города на Неве.

Так, теперь по 4-й Правобережной линии пассажиров перевозят составы из семи вагонов, а по 5-й Фрунзенско-Приморской курсируют поезда восьмивагонного формирования.

Обычно по Петербургскому метрополитену разъезжают составы из шести вагонов. Однако как отметили в подземке, поезда на других линиях тоже ожидает «пополнение». Обещают, что полностью работа по обновлению будет закончена до 20 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU