2019-09-12T09:45:57+03:00
Происшествия

В Петербурге у пенсионерки похитили 1,6 миллиона рублей, 2 тысячи долларов и 6 тысяч евро

Пожилая дама подозревает мошенников, которые представились соцработниками
Анна СВЕТЛАКОВА
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Полицейские ведут поиск преступниковПолицейские ведут поиск преступниковФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге мошенники, представляющиеся соцработниками, сорвали необычный куш в доме 82-летней пенсионерки. Ограбление произошло на Васильевском острове. Две цыганки постучались в квартиру к пожилой даме и та, не заметив подвоха, пустили их к себе домой. А после ухода женщин заметила пропажу всех своих сбережений.

- Из квартиры пенсионерки пропали 1,6 миллиона рублей, шесть тысяч евро и две тысячи долларов, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах. - По подозрению в этих преступлениях разыскиваются две женщины, представившиеся соцработниками.

Сейчас полицейские изымают записи с камер наблюдения, чтобы установить личности подозреваемых. На вид женщинам 50-55 лет. Полицейские уже возбудили уголовное дело и занимаются поиском грабителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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