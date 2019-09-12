В Петербурге у пенсионерки похитили 1,6 миллиона рублей, 2 тысячи долларов и 6 тысяч евро
В Петербурге мошенники, представляющиеся соцработниками, сорвали необычный куш в доме 82-летней пенсионерки. Ограбление произошло на Васильевском острове. Две цыганки постучались в квартиру к пожилой даме и та, не заметив подвоха, пустили их к себе домой. А после ухода женщин заметила пропажу всех своих сбережений.
- Из квартиры пенсионерки пропали 1,6 миллиона рублей, шесть тысяч евро и две тысячи долларов, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах. - По подозрению в этих преступлениях разыскиваются две женщины, представившиеся соцработниками.
Сейчас полицейские изымают записи с камер наблюдения, чтобы установить личности подозреваемых. На вид женщинам 50-55 лет. Полицейские уже возбудили уголовное дело и занимаются поиском грабителей.
ИСТОЧНИК KP.RU