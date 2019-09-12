Пассажирский автобус загорелся на Московском проспекте в Петербурге

СЕГОДНЯ 10:41 2019-09-12T10:41:40+03:00

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Накануне утром, 11 сентября, в Санкт-Петербурге сгорел пассажирский маршрутный автобус марки ПАЗ. Инцидент произошел в 12:43 часов на Московском шоссе напротив дома 212. Пламя быстро охватило маршрутку, распространившись от моторного отсека на салон. Благо, никто из пассажиров не пострадал.

- Маршрутчики пытались сами тушить, несколько огнетушителей было точно, но только пожарным это удалось, - рассказали очевидцы в социальных сетях.

Возгорание началось с моторного отсека. По какой причине оно произошло пока что не известно. Скорее всего – техническая неисправность. Огонь быстро перекинулся на переднюю часть салона маршрутки, от которой валил густой черный дым.

По данный МЧС Петербурга, спасатели очень быстро потушили пожар. На это им понадобилось менее 10 минут.

Однако маршрутка успела серьезно пострадать: лопнуло лобовое стекло, передний корпус автобуса сильно обгорел и даже расплавился.

Пассажирский автобус сгорел на Московском проспекте в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU