У инженера из Колпино угнали дорогостоящий автомобиль за 5,8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:38 2019-09-12T11:38:36+03:00

В Петербурге угнали дорогостоящий автомобиль за 5,8 миллионов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В момент кражи сигнализация в машине не сработала

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В Санкт-Петербурге угонщики совершили дерзкую кражу. В Колпино 11 сентября пропал новенький автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200, стоимость которого можно сравнить с ценой на квартиру в Северной столице – 5,8 миллионов рублей. А остался без средства передвижения житель поселка Металлострой, который работает инженером на местном производстве.

- В 7 часов утра, 11 сентября, в полицию обратился 53-летний житель Кудрово. Он рассказал, что выйдя из дома, не обнаружил свою машину, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Дорогостоящий автомобиль был припаркован возле дома 11 по Железнодорожной улице в поселке Металлострой. Toyota Land Cruiser черного цвета и совсем новенький, 2019 года выпуска.

Известно, что автомобиль застрахован, а также был оборудован штатной сигнализацией. Однак она не сработала в момент кражи.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU