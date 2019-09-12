Удивительной красоты гриб-коралл нашли в лесу Выборгского района

СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-12T11:50:45+03:00

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Грибной сезон в Ленобласти в самом разгаре. Но кроме подберезовиков, лисичек и белых грибов любители "тихой охоты" находят и совершенно редкие экземпляры. Так, один из грибников, отправившись в лес в Выборгском районе, нашел удивительной красоты ежевик коралловидный. Таких еще поискать надо! Этот гриб занесен в Красную книгу и обычно растет на побережье озера Байкал и в лесной зоне европейской части России. Как рассказывают грибники, которым уже попадался ежевик коралловидный, он не только красивый, но и очень вкусный.

- По вкусу ежевик коралловидный похож на мясо курицы, - приводит цитату грибника, нашедшего ежевик коралловидный Peterburg2.

Карта грибных мест Ленинградской области.Фото: Ольга ЖУК

А этот гриб нашли грибники на Ладоге на острове Пакатинсари.Фото: СОЦСЕТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU