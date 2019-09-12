С перекрестка в Кудрово за ночь таинственно исчезла разметка-«вафельница»

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-12T11:53:16+03:00

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Автомобилисты из Кудрово в Ленобласти утром в четверг, 12 сентября, заметили, что на одном из перекрестков в городе неожиданно пропала дорожная разметка 1.26 или как принято ее называть в народе - «вафельница». Накануне вечером желтые полосы еще были на асфальте, а сейчас их уже нет. Снимком опустевшего перекрестка жители Кудрово поделились в соцсети.

- Ночью НЛО украло «вафельницу», - пишет Peterburg2 со ссылкой на местных жителей.

Горожане, которые еще не успели выйти утром из дома, стали беспокоиться, а не пропал ли вместе с «вафельницей» и пешеходный переход. Но их успокоили, рассказав, что он пока что на своем месте.

Комментаторы стали выдвигать различные версии об исчезновении разметки: рабочие решили перерисовать «вафельницу», потому что она были не правильно нанесена, а может ее просто смыло дождем. Хотя последнее предположение под вопросом, потому что ночью осадков не было.

- Я так понимаю, это один из водителей закрасил, так как ему за последние два дня пришел годовой запас штрафов за выезд на вафлю, - пошутил один из участников обсуждения таинственной пропажи.

ИСТОЧНИК KP.RU