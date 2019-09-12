2019-09-12T12:21:31+03:00
Общество

Крестный ход на Невском парализовал движение транспорта в Санкт-Петербурге

Необычно сложная пробка образовалась днем 12 сентября на Каменноостровском проспекте, Троицкой площади и Троицком мосту
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Крестный ход 12 сентября 2019 года в центре Петербурга создал транспортный коллапс в городе.Крестный ход 12 сентября 2019 года в центре Петербурга создал транспортный коллапс в городе.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Традиционный крестный ход в Санкт-Петербурге, прошедший днем 12 сентября 2019 года в честь Дня святого благоверного князя Александра Невского, парализовал центр города. По главной магистрали до Александро-Невской лавры несколько тысяч человек прошли колонной, а автомобилисты в это время мыкались в пробках. Особенно тяжко пришлось тем, кто двигался в сторону центра. Яндекс.Пробки зафиксировал даже необычно сложную пробку длиной 5,1 км - Каменноостровский проспект, Троицкая площадь, Троицкий мост, набережная Лебяжьей канавки, Садовая улица, от Кронверкского проспекта до Никольского переулка. В ней стояли в среднем 55 минут, что на 31 минуту больше обычного.

Движение было сильно затруднено. Фото: Яндекс.Пробки

Движение было сильно затруднено.Фото: Яндекс.Пробки

Плотное движение наблюдалось около полудня и на Лиговском проспекте, а также на Октябрьской набережной, Малоохтинском проспекте и набережной, от Октябрьской набережной дом №38 до моста Петра Великого расстояние в 5,2 км автомобилисты преодолевали долгих 45 минут вместо обычных 15.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Насильником из Юнтоловского заказника оказался 19-летним гастарбайтером
Каршенринг "взлетел" и заскочил на крышу KIA перед Большим Обуховским мостом
В Петербурге начали продавать места в очереди за новым iPhone 11
С перекрестка в Кудрово за ночь таинственно исчезла разметка-«вафельница»
Удивительной красоты гриб-коралл нашли в лесу Выборгского района
У инженера из Колпино угнали дорогостоящий автомобиль за 5,8 миллионов рублей
Автомеханик изнасиловал студентку в Петербурге
Взрослый мужчина развел на интимные фото и видео 11-летнюю девочку в Гатчине
Пассажирский автобус загорелся на Московском проспекте в Петербурге
Объявленный в розыск житель Мурино уехал на велосипеде в Башкирию проведать тетушку
На севере Петербурга появился догхантер, разбрасывающий колбасу с иголками
В Петербурге у пенсионерки похитили 1,6 миллиона рублей, 2 тысячи долларов и 6 тысяч евро
В Кингисеппе возбудили уголовное дело после массового поджога микроавтобусов
Праздничный крестный ход перекрыл центр Санкт-Петербурга утром 12 сентября
Места хватит всем: Поезда в Петербургском метрополитене стали длиннее
Родители в шоке от маргинальной дороги с мусором и бомжами у детского сада в Центральном районе
Экономили на детях: Роспотребнадзор оштрафовал на 9 миллионов летние лагеря Петербурга
«Лада» трижды перевернулась и сбила светофор после аварии с «Мерседесом» в Петербурге