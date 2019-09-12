Крестный ход на Невском парализовал движение транспорта в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 12:20 2019-09-12T12:21:31+03:00

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Традиционный крестный ход в Санкт-Петербурге, прошедший днем 12 сентября 2019 года в честь Дня святого благоверного князя Александра Невского, парализовал центр города. По главной магистрали до Александро-Невской лавры несколько тысяч человек прошли колонной, а автомобилисты в это время мыкались в пробках. Особенно тяжко пришлось тем, кто двигался в сторону центра. Яндекс.Пробки зафиксировал даже необычно сложную пробку длиной 5,1 км - Каменноостровский проспект, Троицкая площадь, Троицкий мост, набережная Лебяжьей канавки, Садовая улица, от Кронверкского проспекта до Никольского переулка. В ней стояли в среднем 55 минут, что на 31 минуту больше обычного.

Движение было сильно затруднено.Фото: Яндекс.Пробки

Плотное движение наблюдалось около полудня и на Лиговском проспекте, а также на Октябрьской набережной, Малоохтинском проспекте и набережной, от Октябрьской набережной дом №38 до моста Петра Великого расстояние в 5,2 км автомобилисты преодолевали долгих 45 минут вместо обычных 15.

ИСТОЧНИК KP.RU