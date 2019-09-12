В Петербурге начали продавать места в очереди за новым iPhone 11

СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-12T12:40:02+03:00

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В сети начали появляться объявления о продажи мест в очередях за iPhone 11 в Петербурге. На будущей неделе, 20 сентября, стартует продажа новой модели смартфона. Некоторые инициативные жители Северной столицы готовы подзаработать на ажиотаже и оттоптать свои ноги, за ярых фанатов гаджетов, которые мечтают стать первыми обладателями смартфона. Многие заявляют, что будут занимать место в очереди за несколько суток до начала продаж.

- Займу место в очереди за iPhone 11 за 3 дня до старта продаж. 5 лет на рынке услуг, специально обученные люди отстоят очередь за вас где угодно, - гласит одно из объявлений на сайте "Авито".

Стоимость такой услуги очень сильно варьируется. Все зависит от того, какое именно место в очереди. За 1-5 место в очереди придется отдать 500 тысяч рублей. Есть вариант бюджетнее – 200-300 тысяч рублей.

В среднем предложения, которые появляются в сети каждый час, в пределах 30-50 тысяч рублей. Есть и такие авантюристы, готовые оттоптать свои ноги даже за тысячу рублей. Но здесь уже нет гарантии в том, что место окажется в числе хотя бы первого десятка.

ИСТОЧНИК KP.RU