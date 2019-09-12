Каршенринг "взлетел" и заскочил на крышу KIA перед Большим Обуховским мостом

СЕГОДНЯ 12:44 2019-09-12T12:53:02+03:00

Сообщение о пострадавших пока не поступало

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Необычное ДТП произошло днем 12 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге. И снова авария произошла с участием каршерингового авто, которое "взлетело" и заскочило на крышу впереди едущей машины. "Бутерброд" удалось снять на фото очевидцам произошедшего. Авария произошла на внутреннем кольце перед Большим Обуховским мостом.

Виновника ДТП установить не составит труда. Каршеринговый Renault взгромоздилась на KIA аккурат перед камерой, фиксирующей нарушения ПДД.

Судя по тому, что водители обеих иномарок сразу после аварии самостоятельно выбрались из салонов, пострадавших нет.

- Как не проезжаешь Вантовый, с каждым разом аварии становится все более креативными, - иронично прокомментировал увиденное в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб пользователь Артем Н. - Как вам это удается, когда нужно просто ехать прямо?

ИСТОЧНИК KP.RU