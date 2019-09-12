Насильником из Юнтоловского заказника оказался 19-летний гастарбайтер

СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-12T14:45:25+03:00

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В Приморском районе Санкт-Петербурга удалось задержать подозреваемого в изнасиловании 46-летней жительницы города. Преступление произошло 10 сентября 2019 года в Юнтоловском заказнике. Мужчина напал на незнакомую ему ранее женщину в 22.30, надругался над ней и сбежал. Потерпевшая тут же обратилась в полицию и написала заявление. Поймать и установить личность подозреваемого удалось уже на следующий день.

- В среду, 11 сентября 2019 года, в полночь на пересечении Глухарской и Планерной улиц был задержан 19-летний гражданин страны ближнего зарубежья, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU