2019-09-12T13:48:25+03:00
Происшествия

Начальницу полиции в Петербурге привлекли к уголовной ответственности по подозрению во взятке

Подполковник работает в управлении по вопросам миграции МВД
Лилия КОЗЛОВА
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Сотрудницу петербургской полиции подозревают в получении взяткиСотрудницу петербургской полиции подозревают в получении взяткиФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге в четверг, 12 сентября, возбуждено уголовное дело в отношении подполковника полиции, подозреваемой в получении взятки. Страж правопорядка, ставшая фигуранткой истории является начальником третьего отделения отдела по Центральному району Северной столицы Управления по вопросам миграции ГУ МВД. Ситуация находится на контроле следственного комитета.

- Согласно материалом уголовного дела, 16 ноября 2018 года подозреваемая подполковник полиции получила от гражданки другого государства взятку. Деньги поступили на банковскую карту правоохранительницы, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Сумма взятки, фигурирующая в деле – 15 тысяч рублей. За это сотрудница полиции обещала мигрантке помочь с оформлением и выдачей вида на жительство в России. При этом, очень быстро, а не за шесть месяцев, как это установлено правилами.

На данный момент решается вопрос о предъявлении ей обвинения. Также проводится проверка информации о том, что женщина может быть замешана не в одном подобном случае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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