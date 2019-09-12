Лучшего инспектора по делам несовершеннолетних в Петербурге прибило куском фасада у отдела полиции
В Санкт-Петербурге врачи Мариинской больницы спасают сотрудницу полиции, на которую рухнул полуметровый кусок фасада дома. Инцидент произошел в ночь на четверг, 12 сентября, с инспектором по делам несовершеннолетних УМВД по Центральному району майором полиции Екатериной Мелькиной.
- Инцидент произошел у 76 отдела полиции, где она работает. От удара Екатерина рухнула на землю и не смогла встать. Находившиеся рядом коллеги вызвали ей скорую помощь, - сообщается в группе в «ВКонтакте» «Чуть больше | Петербург».
В больнице врачи диагностировали у сотрудницы полиции множественные переломы и ушибы. Всю ночь она находилась в отделении шоковой реанимации, а утром, когда инспектор очнулась, ее перевели в отделение травматологии и ортопедии.
Отмечается, что коллеги женщины очень сильно переживают за нее. В 2018 года Екатерина Мелькина была признана лучшим инспектором по делам несовершеннолетних города и получила премию правительства Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU