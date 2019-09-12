2019-09-12T14:34:53+03:00
Происшествия

Лучшего инспектора по делам несовершеннолетних в Петербурге прибило куском фасада у отдела полиции

Врачи спасают жизнь сотруднице правопорядка
Лилия КОЗЛОВА
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Инспектора по делам несовершеннолетних в Петербурге прибило куском фасада у отдела полицииИнспектора по делам несовершеннолетних в Петербурге прибило куском фасада у отдела полицииФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге врачи Мариинской больницы спасают сотрудницу полиции, на которую рухнул полуметровый кусок фасада дома. Инцидент произошел в ночь на четверг, 12 сентября, с инспектором по делам несовершеннолетних УМВД по Центральному району майором полиции Екатериной Мелькиной.

- Инцидент произошел у 76 отдела полиции, где она работает. От удара Екатерина рухнула на землю и не смогла встать. Находившиеся рядом коллеги вызвали ей скорую помощь, - сообщается в группе в «ВКонтакте» «Чуть больше | Петербург».

В больнице врачи диагностировали у сотрудницы полиции множественные переломы и ушибы. Всю ночь она находилась в отделении шоковой реанимации, а утром, когда инспектор очнулась, ее перевели в отделение травматологии и ортопедии.

Отмечается, что коллеги женщины очень сильно переживают за нее. В 2018 года Екатерина Мелькина была признана лучшим инспектором по делам несовершеннолетних города и получила премию правительства Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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