У семейной пары в Ленобласти в бане нашли нарколабораторию

СЕГОДНЯ 15:02 2019-09-12T15:02:54+03:00

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Сотрудники полиции Ленинградской области нашли в городе Никольское настоящую нарколабораторию, которую обустроила у себя дома супружеская пара. Обнаружить «семейный бизнес» правоохранителям удалось, заметив, как 26-летняя женщина в 120 метрах от съезда с Никольского шоссе оставила шесть пластиковых емкостей. Полицейские изъяли их, отправили на исследование и выяснили, что внутри жидкость, в составе которой есть наркотическое вещество.

- После экспертизы было возбуждено уголовное дело. В среду, 11 сентября, был проведен неотложный обыск дома у 26-летней женщины. Там была задержана она, а также ее 52-летний муж, гражданин Молдавии, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Следователи зашли в баню и гараж, которые находятся на придомовом участке и обнаружили самую настоящую нарколабораторию. На пластиковом подносе был разложен влажный синий порошок, примерно около килограмма, который оказался мефедроном. Тот же порошок был найден в трех пакетах. Кроме того, в бане и гараже были различные колбы, жидкости, воронки, бумажные фильтры, защитные маски и многое другое из набора «юного химика».

Мужчина рассказал правоохранителям, что весь последний год работал на один интернет-магазин, самостоятельно делал в бане наркотики и распространял их с помощью так называемых «закладок».

Сейчас «химик» задержан, его жена допрошена в качестве свидетеля. В отношении нее выделено другое делопроизводство. Отметим, что гражданин три раза был судим в прошлом. Его молодая супруга попала в поле зрения полиции впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU