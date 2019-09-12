2019-09-12T15:02:54+03:00
Происшествия

У семейной пары в Ленобласти в бане нашли нарколабораторию

Муж признался, что продавал мефедрон через интернет с помощью «закладок»
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Целую нарколабораторию нашли в бане семейной пары из ЛенобластиЦелую нарколабораторию нашли в бане семейной пары из ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции Ленинградской области нашли в городе Никольское настоящую нарколабораторию, которую обустроила у себя дома супружеская пара. Обнаружить «семейный бизнес» правоохранителям удалось, заметив, как 26-летняя женщина в 120 метрах от съезда с Никольского шоссе оставила шесть пластиковых емкостей. Полицейские изъяли их, отправили на исследование и выяснили, что внутри жидкость, в составе которой есть наркотическое вещество.

- После экспертизы было возбуждено уголовное дело. В среду, 11 сентября, был проведен неотложный обыск дома у 26-летней женщины. Там была задержана она, а также ее 52-летний муж, гражданин Молдавии, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Следователи зашли в баню и гараж, которые находятся на придомовом участке и обнаружили самую настоящую нарколабораторию. На пластиковом подносе был разложен влажный синий порошок, примерно около килограмма, который оказался мефедроном. Тот же порошок был найден в трех пакетах. Кроме того, в бане и гараже были различные колбы, жидкости, воронки, бумажные фильтры, защитные маски и многое другое из набора «юного химика».

Мужчина рассказал правоохранителям, что весь последний год работал на один интернет-магазин, самостоятельно делал в бане наркотики и распространял их с помощью так называемых «закладок».

Сейчас «химик» задержан, его жена допрошена в качестве свидетеля. В отношении нее выделено другое делопроизводство. Отметим, что гражданин три раза был судим в прошлом. Его молодая супруга попала в поле зрения полиции впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грузовик смял скорую помощь, догнав ее на КАД в Петербурге
Пассажирка петербургского такси одолжила у водителя телефон для звонка и списала деньги с его банковского счета
Пять лошадей угнали в Ленобласти, подозревают цыган
«Этого не будет»: Жириновский заявил, что Петербург никогда больше не будет столицей России
Лучшего инспектора по делам несовершеннолетних в Петербурге прибило куском фасада у отдела полиции
Начальницу полиции в Петербурге привлекли к уголовной ответственности по подозрению во взятке
Насильником из Юнтоловского заказника оказался 19-летний гастарбайтер
Каршенринг "взлетел" и заскочил на крышу KIA перед Большим Обуховским мостом
В Петербурге начали продавать места в очереди за новым iPhone 11
Крестный ход на Невском парализовал движение транспорта в Санкт-Петербурге
С перекрестка в Кудрово за ночь таинственно исчезла разметка-«вафельница»
Удивительной красоты гриб-коралл нашли в лесу Выборгского района
У инженера из Колпино угнали дорогостоящий автомобиль за 5,8 миллионов рублей
Автомеханик изнасиловал студентку в Петербурге
Взрослый мужчина развел на интимные фото и видео 11-летнюю девочку в Гатчине
Пассажирский автобус загорелся на Московском проспекте в Петербурге
Объявленный в розыск житель Мурино уехал на велосипеде в Башкирию проведать тетушку
На севере Петербурга появился догхантер, разбрасывающий колбасу с иголками
В Петербурге у пенсионерки похитили 1,6 миллиона рублей, 2 тысячи долларов и 6 тысяч евро
В Кингисеппе возбудили уголовное дело после массового поджога микроавтобусов
Праздничный крестный ход перекрыл центр Санкт-Петербурга утром 12 сентября
Места хватит всем: Поезда в Петербургском метрополитене стали длиннее
Родители в шоке от маргинальной дороги с мусором и бомжами у детского сада в Центральном районе
Экономили на детях: Роспотребнадзор оштрафовал на 9 миллионов летние лагеря Петербурга
«Лада» трижды перевернулась и сбила светофор после аварии с «Мерседесом» в Петербурге