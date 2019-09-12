«Этого не будет»: Жириновский заявил, что Петербург никогда больше не будет столицей России

СЕГОДНЯ 15:16 2019-09-12T15:16:17+03:00

Жириновский заявил, что столицу никогда не вернут в Петербург Фото: Иван МАКЕЕВ

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в четверг, 12 сентября, заявил, что Петербургу никогда не вернуть статус столицы, несмотря на периодически возникающие об этом разговоры. Политик выразил свою уверенность в том, что это исключено, а также напомнил, что это только из-за императора Петра I город на Неве стал на время политическим центром страны.

- Столицу в Санкт-Петербург волюнтаристским решением перенес Петр I. Он хотел всю страну переделать, сломать о колено, все поменять. Он был большевиком своего времени. Ведь строили Санкт-Петербург заключенные, строили в болотистой, совершенно непригодной для этого местности и в процессе загубили тысячи жизней, - заявил Жириновской газете «Петербургский дневник».

Также политик отметил, что Петербург находится близко к границе, всего в 200 километрах от Финляндии.

- Представьте, во время Великой Отечественной войны столица страны, центр управления, оказалась бы на 1000 дней в блокаде. Мы бы войну из-за этого могли проиграть, - считает лидер партии.

Жириновский высказал мнение, что вообще столицу, в стратегическом смысле, надо перенести ближе к географическому центру России.

ИСТОЧНИК KP.RU