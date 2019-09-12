«Этого не будет»: Жириновский заявил, что Петербург никогда больше не будет столицей России
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в четверг, 12 сентября, заявил, что Петербургу никогда не вернуть статус столицы, несмотря на периодически возникающие об этом разговоры. Политик выразил свою уверенность в том, что это исключено, а также напомнил, что это только из-за императора Петра I город на Неве стал на время политическим центром страны.
- Столицу в Санкт-Петербург волюнтаристским решением перенес Петр I. Он хотел всю страну переделать, сломать о колено, все поменять. Он был большевиком своего времени. Ведь строили Санкт-Петербург заключенные, строили в болотистой, совершенно непригодной для этого местности и в процессе загубили тысячи жизней, - заявил Жириновской газете «Петербургский дневник».
Также политик отметил, что Петербург находится близко к границе, всего в 200 километрах от Финляндии.
- Представьте, во время Великой Отечественной войны столица страны, центр управления, оказалась бы на 1000 дней в блокаде. Мы бы войну из-за этого могли проиграть, - считает лидер партии.
Жириновский высказал мнение, что вообще столицу, в стратегическом смысле, надо перенести ближе к географическому центру России.
ИСТОЧНИК KP.RU