Пять лошадей угнали в Ленобласти, подозревают цыган

СЕГОДНЯ 15:53 2019-09-12T15:53:46+03:00

В Ленобласти с поля угнали пять лошадей Фото: СОЦСЕТИ

Коней погрузили в белую машину и увезли в сторону Любани

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В поселке Рябово Тосненского района Ленинградской области произошла кража коней. В ночь на среду, 11 сентября 2019 года, неизвестные угнали пять голов лошадей, которые мирно паслись на привязи на поле. Точное время, когда это произошло, не известно. Под подозрение у хозяев скакунов попали цыгане.

- Может кто-то видел машины с лошадьми. Или же кому-то будут предлагать. Большая просьба какую-либо информацию сообщить, - гласит объявление о пропаже в соцсети «ВКонтакте».

Участники обсуждения осудили хозяев, посоветовав ставить вечером лошадей в конюшню, дабы избежать краж. Также некоторые вспомнили, что у этих же конников два хода назад уже угоняли двух лошадей.

Сообщается, что рядом с полем, откуда украли животных, была замечена белая машина.

- Возможно, была еще машина, но с другой стороны. Пока что замечена только одна, - рассказали в соцсети.

Пострадавшие рассказали, что в ближайшее время будут пробивать номера белой машины. Она проезжала по Московскому шоссе в сторону Любани или Великого Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU