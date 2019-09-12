Пять лошадей угнали в Ленобласти, подозревают цыган
В поселке Рябово Тосненского района Ленинградской области произошла кража коней. В ночь на среду, 11 сентября 2019 года, неизвестные угнали пять голов лошадей, которые мирно паслись на привязи на поле. Точное время, когда это произошло, не известно. Под подозрение у хозяев скакунов попали цыгане.
- Может кто-то видел машины с лошадьми. Или же кому-то будут предлагать. Большая просьба какую-либо информацию сообщить, - гласит объявление о пропаже в соцсети «ВКонтакте».
Участники обсуждения осудили хозяев, посоветовав ставить вечером лошадей в конюшню, дабы избежать краж. Также некоторые вспомнили, что у этих же конников два хода назад уже угоняли двух лошадей.
Сообщается, что рядом с полем, откуда украли животных, была замечена белая машина.
- Возможно, была еще машина, но с другой стороны. Пока что замечена только одна, - рассказали в соцсети.
Пострадавшие рассказали, что в ближайшее время будут пробивать номера белой машины. Она проезжала по Московскому шоссе в сторону Любани или Великого Новгорода.
ИСТОЧНИК KP.RU