Пассажирка петербургского такси одолжила у водителя телефон для звонка и списала деньги с его банковского счета

СЕГОДНЯ 16:25 2019-09-12T16:25:07+03:00

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Водитель такси в Санкт-Петербурге выполнил заказ и «заплатил» за него три тысячи рублей. Днем во вторник, 10 сентября, в машину к 29-летнему мужчине села пассажирка, во время поездки попросила у него телефон, чтоб позвонить. Перед выходом из автомобиля, смартфон она вернула. Но оказалось, что кроме разговора успела еще снять деньги с банковского счета таксиста.

- Около 12 часов дня водитель получил заказ через приложение. У дома 108 на проспекте Обуховской Обороны к нему села женщина лет 35-40 на вид, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Во вовремя поездки пассажирка попросила у таксиста телефон, чтобы позвонить. Мужчина любезно передал ей смартфон. Через какое-то время она поменяла конечную точку маршрута с улицы Антонова-Овсиенко на улицу Дыбенко.

Когда машина прибыла на указанный адрес, пассажирка отдала водителю телефон и ушла. Спустя время таксис зашел в банковское приложение и увидел, что с его счета было списано три тысячи рублей с помощью СМС-команды. Глянув на время операции, мужчина понял, что это произошло как раз, когда телефон был у пассажирки.

ИСТОЧНИК KP.RU