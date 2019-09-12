2019-09-12T16:25:07+03:00
Происшествия

Пассажирка петербургского такси одолжила у водителя телефон для звонка и списала деньги с его банковского счета

Женщина перевела себе деньги с помощью СМС-команды
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге пассажирка такси украла у водителя деньги, попросив позвонить с его телефонаВ Петербурге пассажирка такси украла у водителя деньги, попросив позвонить с его телефонаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Водитель такси в Санкт-Петербурге выполнил заказ и «заплатил» за него три тысячи рублей. Днем во вторник, 10 сентября, в машину к 29-летнему мужчине села пассажирка, во время поездки попросила у него телефон, чтоб позвонить. Перед выходом из автомобиля, смартфон она вернула. Но оказалось, что кроме разговора успела еще снять деньги с банковского счета таксиста.

- Около 12 часов дня водитель получил заказ через приложение. У дома 108 на проспекте Обуховской Обороны к нему села женщина лет 35-40 на вид, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Во вовремя поездки пассажирка попросила у таксиста телефон, чтобы позвонить. Мужчина любезно передал ей смартфон. Через какое-то время она поменяла конечную точку маршрута с улицы Антонова-Овсиенко на улицу Дыбенко.

Когда машина прибыла на указанный адрес, пассажирка отдала водителю телефон и ушла. Спустя время таксис зашел в банковское приложение и увидел, что с его счета было списано три тысячи рублей с помощью СМС-команды. Глянув на время операции, мужчина понял, что это произошло как раз, когда телефон был у пассажирки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грузовик смял скорую помощь, догнав ее на КАД в Петербурге
Пять лошадей угнали в Ленобласти, подозревают цыган
«Этого не будет»: Жириновский заявил, что Петербург никогда больше не будет столицей России
У семейной пары в Ленобласти в бане нашли нарколабораторию
Лучшего инспектора по делам несовершеннолетних в Петербурге прибило куском фасада у отдела полиции
Начальницу полиции в Петербурге привлекли к уголовной ответственности по подозрению во взятке
Насильником из Юнтоловского заказника оказался 19-летний гастарбайтер
Каршенринг "взлетел" и заскочил на крышу KIA перед Большим Обуховским мостом
В Петербурге начали продавать места в очереди за новым iPhone 11
Крестный ход на Невском парализовал движение транспорта в Санкт-Петербурге
С перекрестка в Кудрово за ночь таинственно исчезла разметка-«вафельница»
Удивительной красоты гриб-коралл нашли в лесу Выборгского района
У инженера из Колпино угнали дорогостоящий автомобиль за 5,8 миллионов рублей
Автомеханик изнасиловал студентку в Петербурге
Взрослый мужчина развел на интимные фото и видео 11-летнюю девочку в Гатчине
Пассажирский автобус загорелся на Московском проспекте в Петербурге
Объявленный в розыск житель Мурино уехал на велосипеде в Башкирию проведать тетушку
На севере Петербурга появился догхантер, разбрасывающий колбасу с иголками
В Петербурге у пенсионерки похитили 1,6 миллиона рублей, 2 тысячи долларов и 6 тысяч евро
В Кингисеппе возбудили уголовное дело после массового поджога микроавтобусов
Праздничный крестный ход перекрыл центр Санкт-Петербурга утром 12 сентября
Места хватит всем: Поезда в Петербургском метрополитене стали длиннее
Родители в шоке от маргинальной дороги с мусором и бомжами у детского сада в Центральном районе
Экономили на детях: Роспотребнадзор оштрафовал на 9 миллионов летние лагеря Петербурга
«Лада» трижды перевернулась и сбила светофор после аварии с «Мерседесом» в Петербурге