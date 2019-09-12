Грузовик смял скорую помощь, догнав ее на КАД в Петербурге
Утром в четверг, 12 сентября, на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга произошла авария с двумя крупными автомобилями. Огромный грузовик гнал по КАД и в итоге догнал машину скорой помощи, выехав ей прямо в заднюю часть корпуса. В итоге автомобили разлетелись по разным сторонам дороги и «припарковались» в дорожные ограждения. Два человека пострадали.
- В 11:55 на 20-м километре внешнего кольца КАД в районе Кронштадта грузовик марки DAF наехал на автомобиль скорой помощи, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
От удара автомобиль скорой отбросило в левую часть дороги и он врезался в отбойник. Грузовик улетел в ограждение справа. В результате машина спасателей оказалась сильно помята, задние двери буквально вдавило внутрь салона.
О состоянии дальнобойщика ничего не известно. Госпитализация понадобилась самим работником скорой помощи. Врач и водитель находятся в состоянии средней тяжести. Дорожная полиция проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU