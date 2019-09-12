2019-09-12T16:44:21+03:00
Происшествия

Грузовик смял скорую помощь, догнав ее на КАД в Петербурге

После ДТП под Кронштадтом госпитализировали водителя и врача службы
Лилия КОЗЛОВА
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Грузовик догнал скорую помощь на КАД, вмяв ее в отбойникГрузовик догнал скорую помощь на КАД, вмяв ее в отбойникФото: СОЦСЕТИ
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Утром в четверг, 12 сентября, на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга произошла авария с двумя крупными автомобилями. Огромный грузовик гнал по КАД и в итоге догнал машину скорой помощи, выехав ей прямо в заднюю часть корпуса. В итоге автомобили разлетелись по разным сторонам дороги и «припарковались» в дорожные ограждения. Два человека пострадали.

- В 11:55 на 20-м километре внешнего кольца КАД в районе Кронштадта грузовик марки DAF наехал на автомобиль скорой помощи, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

От удара автомобиль скорой отбросило в левую часть дороги и он врезался в отбойник. Грузовик улетел в ограждение справа. В результате машина спасателей оказалась сильно помята, задние двери буквально вдавило внутрь салона.

О состоянии дальнобойщика ничего не известно. Госпитализация понадобилась самим работником скорой помощи. Врач и водитель находятся в состоянии средней тяжести. Дорожная полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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