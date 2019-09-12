2019-09-12T17:54:49+03:00
Общество

Больница Ленобласти, в которой мальчик впал в кому после операции, избежит проверки

Комитет здравоохранения заявил, что у них на это нет правовых оснований
Лилия КОЗЛОВА
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Комздрав Ленобласти не будет проверять больницу, где мальчик впал в комуКомздрав Ленобласти не будет проверять больницу, где мальчик впал в комуФото: Артем КИЛЬКИН
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Ленинградская областная клиническая больница, в которой 14-летний мальчик впал в кому после операции на венах, избежит внеплановой проверки. В региональном комитете по здравоохранению пояснили, что у ведомства нет на это никаких правовых оснований. Однако добавили, что в курсе ситуации в клинике.

- В настоящее время специалистами больницы проведены консультации со всеми ведущими клиниками федерального подчинения, в том числе и находящимися в Москве. Для оказания медицинской помощи ребенку делается все возможное, - пишет «Мойка78» со ссылкой на Комздрав Ленобласти.

В ведомстве отметили, что врачи и администрация больницы находятся в постоянном контакте с родными ребенка: предоставляют информацию о состоянии и лечении и не препятствуют в доступе в отделении реанимации.

Также родные мальчика рассказали, что у ребенка произошла остановка сердца и реанимация продолжалась 15 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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