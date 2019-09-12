2019-09-12T19:21:09+03:00
Политика

Инаугурация нового губернатора Санкт-Петербурга назначена на 18 сентября 2019 года

Александр Беглов выступит в должность на заседании Заксобрания
Степан СТЕПАНОВ
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Александр Беглов официально вступит в должность губернатора Санкт-Петербурга 18 сентября 2019 года.Александр Беглов официально вступит в должность губернатора Санкт-Петербурга 18 сентября 2019 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Стало известно, когда Александр Беглов, победивший на выборах в Санкт-Петербурге 8 сентября 2019 года, официально вступит в должность. По информации горадминистрации, это произойдет на заседании Законодательного Собрания на седьмой день с момента окончательного подведения результатов голосования. В нашем случае это будет среда, 18 сентября.

Напомним, врио губернатора Александр Беглов победил в ходе выборов, набрав 64,43% (734 903 голосов). Второе место заняла Надежда Тихонова - за нее проголосовали 16,84% - 192114 избирателей, третьим стал Михаил Амосов - его поддержали 16,03% (182 797) петербуржцев. Главные задачи, которые Беглов ставил себе в предвыборной гонке - ускорить строительство метро, создать новые парки и общественные пространства в Петербурге, улучшить качество экологии. Впереди у Александра Дмитриевича пять лет, чтобы задуманное воплотилось в жизнь.

Между тем, в Санкт-Петербурге до сих пор не подвели итоги муниципальных выборов. Почему - мы узнали у экспертов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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