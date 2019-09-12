Таможня огорчила петербургских сладкоежек и решила уничтожить 585 кг санкционного крема

СЕГОДНЯ 20:02 2019-09-12T20:02:07+03:00

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Санкт-Петербургская таможня неустанно контролирует ввоз запретных продуктов на территорию нашей страны. В этот раз их внимание привлек «Крем-наполнитель кондитерских изделий «Шогана белая».

- Таможенная экспертиза, выполненная экспертно-криминалистической службой города Санкт-Петербурга, установила, что данная продукция подпадает под действие Указа Президента РФ от 6 августа 2014 года № 560, а также Постановления правительства РФ от 7 августа 2014 года № 778. Они направлены на пресечение ввоза в нашу страну товаров отдельной категории, - передает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Таможенники изъяли сразу 585 килограммов санкционной продукции. В скором времени их всех уничтожат. Добавим, что «Шогана белая» представляет собой мягкий белый шоколадный крем. Его используют для покрытия тортов, изготовления начинок для конфет и глазирования поверхностей. Однако такое аппетитное описание не задурманило ответственных сотрудников таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU