2019-09-13T01:41:22+03:00
Общество

Жителей Петербурга просят прийти на обсуждение транспортной реформы

Какой станет новая маршрутная сеть - зависит, в том числе, и от пассажиров
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Открытые обсуждения пройдут во всех районах города на протяжении сентября.Открытые обсуждения пройдут во всех районах города на протяжении сентября.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Наземный транспорт Санкт-Петербурга потихоньку готовится к переходу в 2020-м году на иную систему обслуживания пассажиров. Перечень нововведений более чем интересный.

- Планируется ввоз новых комфортных автобусов с кондиционерами, низким полом и плавным ходом. Интервалы движения в пиковое время станут короче и с точным соблюдением расписания. Появятся «умные» системы информирования пассажиров. Никуда не денется льготная оплата проезда в любом транспорте, - сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Грядут изменения и в маршрутной сети. Здесь власти хотят обратной связи от петербуржцев и предлагают прийти всем неравнодушным на открытые встречи с обсуждениями, которые состоятся в каждом из районов города. График выложен на сайте администрации. Добавим, что встреча в Центральном районе уже завершилась в минувший четверг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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