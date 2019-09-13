Петербуржцев предупредили о возможных подтоплениях из-за дождя

СЕГОДНЯ 10:26 2019-09-13T10:26:15+03:00

"Водоканал" взял на контроль ситуацию с возможными подтоплениями из-за дождя в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

«Водоканал» уже взял на контроль ситуацию и готов бороться с водой

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Утром в пятницу, 13 сентября, в Санкт-Петербурге начался дождь, причем, достаточно интенсивный. В связи с этим городской «Водоканал» взял на контроль ситуацию, дабы заранее избежать возможных подтоплений. Сотрудники компании дежурят на улицах, которые в течение прошедшего лета больше всех страдали от дождевой воды.

- На данный момент в городе работает 60 бригад филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга». На Парашютной улице установлены 2 передвижные насосные станции для откачки возможных скоплений воды. Бригады предприятия объезжают основные адреса, которые могут быть подвержены возникновению подтоплений. В случае возникновения локальных подтоплений на проезжей части движение может быть остановлено, - сообщила пресс-служба «Водоканала».

Отмечается, что по прогнозам Гидрометцентра максимальный уровень осадков в среднем не должен превысить 10 мм, однако синоптики местами обещают до 18 мм.

Организация просит петербуржцев срочно сообщать о появившихся подтоплениях на Горячую линию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по телефону 305-09-09.

ИСТОЧНИК KP.RU