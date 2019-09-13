Ночью в пятницу 13-го ГИБДД устроит «охоту» на пьяных водителей в Петербурге

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-13T10:59:04+03:00

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Водители, которые позволяют себе нарушить закон и сесть за руль в нетрезвом виде, берегитесь. Сотрудники ГИБДД Санкт-Петербурга объявили, что ночью в пятницу 13 сентября пройдет рейд, во время которого правоохранители будут проверять автомобилистов и просить их «дунуть в трубочку» во всех районах Северной столицы. Поэтому напиваться до «чертиков» и избежать наказания не получится.

- В сентябре 2019 года Госавтоинспекция проведет сразу несколько рейдов по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения: в ночь с 13 на 14 сентября и с 27 на 28 сентября 2019 года сотрудники ГИБДД будут проверять водителей во всех районах Санкт-Петербурга, с 14 на 15 сентября и с 28 на 29 сентября 2019 года - Ленинградской области, - сообщили правоохранители.

В 2019 году сотрудники ДПС города на Неве задержали 3416 водителей, которые сидели за рулем в нетрезвом виде. В Ленинградской области число немногим меньше – 2626 пьяных нарушителей.

Напомним, что за вождение в пьяном виде предусмотрен штраф 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на полтора-два года. В случае рецидива, автомобилисту грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU