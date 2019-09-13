2019-09-13T13:28:25+03:00
Происшествия

Членов этнической группировки, занимавшихся мошенничеством с квартирами, задержали в Петербурге

Подозреваемые пытались отнять жилье у пенсионерки
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержали членов этнической группировки по подозрению в мошенничествеВ Петербурге задержали членов этнической группировки по подозрению в мошенничествеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность этнической преступной группировки, которая занималась мошенничеством с квартирами. Троих подозреваемых задержали в тот момент, когда они проводили «операцию» по отъему жилья у пенсионерки. Благо, завершить задуманное они не успели.

- Задержанные изобличены в том, что 21 августа 2018 года под обманным предлогом склонили 72-летнюю пенсионерку к заключению договора купли-продажи своей квартиры на проспекте Славы. При этом мужчины не собирались исполнять взятые на себя обязательства и подали документы на регистрацию перехода права собственности в МФЦ №3 Калининского района, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Из-за этого пенсионерка могла лишиться своего жилья. Однако подозреваемые не смогли довести свои мошеннические планы до конца.

Все трое задержанные мужчины, 40-летний, 50-летний и 58-летний, оказались родом из Азербайджана. Ранее несудимы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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